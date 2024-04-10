Росіяни накрили авіабомбами Вовчанськ: повністю зруйнована поліклініка, є поранений

Про це сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

На цю хвилину, за його даними, відомо про одного постраждалого.

"Окупанти випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську. Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка", - написав він.

Обстріли Вовчанська

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, розташовані неподалік кордону з Росією. Зокрема під обстрілом постійно перебуває і Вовчанськ.

Так, 13 лютого загарбники обстріляли ринок у Вовчанську Харківської області. Одна жінка загинула, ще одну було поранено.

До цього російські війська атакували Вовчанськ Харківської області 28 грудня минулого року. Через обстріл зайнявся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна була поранена.

Крім того, 19 жовтня 2023 року окупанти вдарили по Вовчанську в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

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