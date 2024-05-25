ua en ru
Сб, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл "Епіцентру" в Харкові: рятувальники знайшли тіло п'ятої жертви

Харків, Субота 25 травня 2024 22:10
UA EN RU
Обстріл "Епіцентру" в Харкові: рятувальники знайшли тіло п'ятої жертви Фото: росіяни обстріляли Харків (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники знайшли тіло загиблої людини в зруйнованому російським ударом гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові. Загальна кількість жертв зросла вже до п'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram-каналі.

"Рятівники знайшли іще одне тіло загиблого в "Епіцентрі", - розповів очільник міста.

До цього було відомо про чотирьох загиблих та 40 постраждалих. Ще щонайменше 16 людей вважаються зниклими безвісти, серед них співробітники гіпермаркету.

Обстріли Харкова та "Епіцентру"

Сьогодні близько 16:00 російська армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Обидві влучили в гіпермаркет "Епіцентр" посеред одного зі спальних районів Харкова.

На момент удару в гіпермаркеті могли перебувати понад 100 людей, за іншими даними - понад 200. Точну кількість людей планують встановити за допомогою записів з камер відеоспостереження. Детальніше про обстріл "Епіцентру" - читайте за посиланням.

Також росіяни сьогодні атакували харківський центральний парк, але там ворожий боєприпас не розірвався після падіння. Після цього під ударом опинився центр Харкова. В результаті обстрілу цивільної забудови постраждали вже 18 людей, серед яких дитина.

Як з'ясувалося, ворог атакував центр Харкова за допомогою ракетою С-300. РБК-Україна розповідало, як виглядає центр міста після ворожого удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обстріл Харкова Війна Росії проти України
NEWS
Приліт по "Епіцентру", загиблі та багато зниклих безвісти: що відомо про удар по Харкову
Приліт по "Епіцентру", загиблі та багато зниклих безвісти: що відомо про удар по Харкову
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію