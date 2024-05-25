Обстріл "Епіцентру" в Харкові: рятувальники знайшли тіло п'ятої жертви
Рятувальники знайшли тіло загиблої людини в зруйнованому російським ударом гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові. Загальна кількість жертв зросла вже до п'яти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram-каналі.
"Рятівники знайшли іще одне тіло загиблого в "Епіцентрі", - розповів очільник міста.
До цього було відомо про чотирьох загиблих та 40 постраждалих. Ще щонайменше 16 людей вважаються зниклими безвісти, серед них співробітники гіпермаркету.
Обстріли Харкова та "Епіцентру"
Сьогодні близько 16:00 російська армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Обидві влучили в гіпермаркет "Епіцентр" посеред одного зі спальних районів Харкова.
На момент удару в гіпермаркеті могли перебувати понад 100 людей, за іншими даними - понад 200. Точну кількість людей планують встановити за допомогою записів з камер відеоспостереження. Детальніше про обстріл "Епіцентру" - читайте за посиланням.
Також росіяни сьогодні атакували харківський центральний парк, але там ворожий боєприпас не розірвався після падіння. Після цього під ударом опинився центр Харкова. В результаті обстрілу цивільної забудови постраждали вже 18 людей, серед яких дитина.
Як з'ясувалося, ворог атакував центр Харкова за допомогою ракетою С-300. РБК-Україна розповідало, як виглядає центр міста після ворожого удару.
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