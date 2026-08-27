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Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)

15:44 27.08.2026 Чт
2 хв
Росія знищила частину будівельного гіпермаркету
aimg Олена Бджола
Фото: Росія атакувала "Епіцентр" у Харкові 27 серпня (t.me/suspilne_kharkiv)

Російський дрон ударив по гіпермаркету в Основ'янському районі Харкова близько опівдня 27 серпня. Є загиблий і 5 поранених, будівля зруйнована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" у Telegram, заяви начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram та ДСНС України у Telegram.

Наслідки атаки по "Епіцентру" у Харкові

Наразі відомо, що загинув 40-річний чоловік, ще четверо людей були поранені.

Пожежу на місці удару загасили. Що відбувалося на місці після влучання - зафіксовано на відео.

Частина торговельного центру пошкоджена.

Фото: Росія атакувала "Епіцентр" у Харкові 27 серпня (t.me/suspilne_kharkiv)

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що це черговий відвертий теракт противника проти абсолютно цивільного об’єкта.

"На жаль, унаслідок цієї ворожої атаки загинув чоловік приблизно 40 років (дані уточнюються)", - каже він.

Поранень зазнали 25-річна жінка і 36-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес отримали жінки 26 і 58 років та 38-річний чоловік. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці триває ліквідація наслідків удару.

Також фото і відео "Епіцентру" після російської атаки надали рятувальники.

Відомо, що сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа на площі 300 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно ліквідували займання.

На місці події працювали:

  • підрозділи ДСНС,
  • співробітники Нацполіції,
  • медики,
  • волонтери,
  • комунальні служби міста.

Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим.

Раніше РБК-Україна писало, що ворог поцілив по торговельному центру у Харкові. Є постраждалі.

Також повідомлялося, що росіяни готуються завдавати цілеспрямованих ударів по великих торговельних мережах в Україні.

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