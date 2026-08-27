Обстрел "Эпицентра" в Харькове: как выглядит ТЦ после удара (фото, видео)

Последствия атаки по "Эпицентру" в Харькове

Известно, что из погиб 40-летний мужчина, еще четыре человека были ранены.

Пожар на месте удара был потушен. Что происходило на месте после попадания - зафиксировано на видео.

Часть торгового центра повреждена.

Фото: Россия атаковала "Эпицентр" в Харькове 27 августа (t.me/suspilne_kharkiv)

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что это очередной откровенный теракт противника против абсолютно гражданского объекта.

"К сожалению, в результате этой вражеской атаки погиб мужчина примерно 40 лет (данные уточняются)", - говорит он.

Ранения получили 25-летняя женщина и 36-летний мужчина. Острую реакцию на стресс получили женщины 26 и 58 лет и 38-летний мужчина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте идет ликвидация последствий удара.

Также фото и видео "Эпицентра" после российской атаки предоставили спасатели.

Известно, что произошло частичное разрушение конструкций и пожар на площади 300 квадратных метров.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

На месте происшествия работали:

подразделения ГСЧС,

сотрудники Нацполиции,

медики,

волонтеры,

коммунальные службы города.

Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.