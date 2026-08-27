Обстрел "Эпицентра" в Харькове: как выглядит ТЦ после удара (фото, видео)

Российский дрон ударил по гипермаркету в Основьянском районе Харькова около полудня 27 августа. Есть погибший и 5 раненых, здание разрушено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков" в Telegram , заявления начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и ГСЧС Украины в Telegram.
Известно, что из погиб 40-летний мужчина, еще четыре человека были ранены.
Пожар на месте удара был потушен. Что происходило на месте после попадания - зафиксировано на видео.
Часть торгового центра повреждена.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что это очередной откровенный теракт противника против абсолютно гражданского объекта.
"К сожалению, в результате этой вражеской атаки погиб мужчина примерно 40 лет (данные уточняются)", - говорит он.
Ранения получили 25-летняя женщина и 36-летний мужчина. Острую реакцию на стресс получили женщины 26 и 58 лет и 38-летний мужчина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте идет ликвидация последствий удара.
Также фото и видео "Эпицентра" после российской атаки предоставили спасатели.
Известно, что произошло частичное разрушение конструкций и пожар на площади 300 квадратных метров.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
На месте происшествия работали:
Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим.
Ранее РБК-Украина писало, что враг попал по торговому центру в Харькове. Есть пострадавшие.
Также сообщалось, что россияне готовятся наносить целенаправленные удары по крупным торговым сетям в Украине.