UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл "Епіцентра" в Харкові: кількість жертв знову зросла

Фото: росіяни обстріялли Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вчора російські окупанти здійснили черговий терористичний акт проти цивільного населення України. Під одним з ворожих ударів в Харкові опинився гіпермаркет "Епіцентр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Глава Харківської ОВА повідомив, що станом на 15:25 вже відомо, що 15 людей загинули внаслідок удару по "Епіцентру" в Харкові.

Оновлено о 16:13.

"На жаль, вже 16 загиблих", - заявив Синєгубов. 
 

Нагадаємо, що вчора російські окупанти атакували Харків. Чи не наймасовішим був удар по "Епіцентру". Через російський удар в приміщенні почалась пожежа, багато людей отримали поранення, ще кількох було оголошено зниклими безвісти.

Детальніше про обстріл та його наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що російські окупанти вчора також завдали удару по Центральному парку в місті, однак ракета не здетонувала, тому ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти УкраїниОкупанти