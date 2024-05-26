Обстріл "Епіцентра" в Харкові: кількість жертв знову зросла

Нагадаємо, що вчора російські окупанти атакували Харків. Чи не наймасовішим був удар по "Епіцентру". Через російський удар в приміщенні почалась пожежа, багато людей отримали поранення, ще кількох було оголошено зниклими безвісти.

Детальніше про обстріл та його наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що російські окупанти вчора також завдали удару по Центральному парку в місті, однак ракета не здетонувала, тому ніхто не постраждав.

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