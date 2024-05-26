Обстрел "Эпицентра" в Харькове: количество жертв снова возросло

Напомним, что вчера российские оккупанты атаковали Харьков. Едва ли не самым массовым был удар по "Эпицентру". Из-за российского удара в помещении начался пожар, многие получили ранения, еще несколько были объявлены пропавшими без вести.

Подробнее об обстреле и его последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что российские кафиры вчера также нанесли удар по Центральному парку в городе, однако ракета не сдетонировала, поэтому никто не пострадал.

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