RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел "Эпицентра" в Харькове: количество жертв снова возросло

Фото: россияне обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вчера российские оккупанты совершили очередной террористический акт против гражданского населения Украины. Под одним из вражеских ударов в Харькове оказался гипермаркет "Эпицентр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что по состоянию на 15:25 уже известно, что 15 человек погибли в результате удара по "Эпицентру" в Харькове.

Обновлено в 16:13.

"К сожалению, уже 16 погибших", - заявил Синегубов. 

Напомним, что вчера российские оккупанты атаковали Харьков. Едва ли не самым массовым был удар по "Эпицентру". Из-за российского удара в помещении начался пожар, многие получили ранения, еще несколько были объявлены пропавшими без вести.

Подробнее об обстреле и его последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что российские кафиры вчера также нанесли удар по Центральному парку в городе, однако ракета не сдетонировала, поэтому никто не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против УкраиныОккупанты