Обстрел "Эпицентра" в Харькове: количество жертв снова возросло
Вчера российские оккупанты совершили очередной террористический акт против гражданского населения Украины. Под одним из вражеских ударов в Харькове оказался гипермаркет "Эпицентр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Глава Харьковской ОВА сообщил, что по состоянию на 15:25 уже известно, что 15 человек погибли в результате удара по "Эпицентру" в Харькове.
Обновлено в 16:13.
"К сожалению, уже 16 погибших", - заявил Синегубов.
Напомним, что вчера российские оккупанты атаковали Харьков. Едва ли не самым массовым был удар по "Эпицентру". Из-за российского удара в помещении начался пожар, многие получили ранения, еще несколько были объявлены пропавшими без вести.
Подробнее об обстреле и его последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим также, что российские кафиры вчера также нанесли удар по Центральному парку в городе, однако ракета не сдетонировала, поэтому никто не пострадал.
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