Обстріл Донецької області: за минулу добу росіяни завдали більше 20 ударів по цивільних
Протягом минулої доби, 21 жовтня, російські військові завдали 22 удари по мирному населенню Донецької області. Більше 30 житлових будинків були зруйновані або ж пошкоджені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.
"Під вогнем окупантів перебували 13 населених пунктів - міста Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Архангельське, Іванівське, Парасковіївка", - пише пресслужба.
Фото: за минулу добу росіяни завдали більше 20 ударів по цивільних в Донецькій області (t.me/UA_National_Police)
Внаслідок обстрілів були зруйновані та пошкоджені 45 цивільних об‘єктів, серед яких 30 житлових будинків, господарчих споруд, гаражів, автомобілів.
"Найбільших обстрілів знову зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту 4 рази. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Є загиблі та поранені", - додає пресслужба.
Фото: за минулу добу росіяни завдали більше 20 ударів по цивільних в Донецькій області (t.me/UA_National_Police)
Також травм цивільні зазнали й у Красногорівці та селі Парасковіївка.
"У Костянтинівці є постраждалі внаслідок обстрілу міста з боку окупантів реактивною системою залпового вогню "Смерч", - пише пресслужба.
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