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Обстріл Донецької області: за минулу добу росіяни завдали більше 20 ударів по цивільних

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Субота 22 жовтня 2022 11:15
Обстріл Донецької області: за минулу добу росіяни завдали більше 20 ударів по цивільних Фото: за минулу добу росіяни завдали більше 20 ударів по цивільних в Донецькій області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 21 жовтня, російські військові завдали 22 удари по мирному населенню Донецької області. Більше 30 житлових будинків були зруйновані або ж пошкоджені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції.

"Під вогнем окупантів перебували 13 населених пунктів - міста Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Архангельське, Іванівське, Парасковіївка", - пише пресслужба.

Фото: за минулу добу росіяни завдали більше 20 ударів по цивільних в Донецькій області (t.me/UA_National_Police)

Внаслідок обстрілів були зруйновані та пошкоджені 45 цивільних об‘єктів, серед яких 30 житлових будинків, господарчих споруд, гаражів, автомобілів.

"Найбільших обстрілів знову зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту 4 рази. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Є загиблі та поранені", - додає пресслужба.

Фото: за минулу добу росіяни завдали більше 20 ударів по цивільних в Донецькій області (t.me/UA_National_Police)

Також травм цивільні зазнали й у Красногорівці та селі Парасковіївка.

"У Костянтинівці є постраждалі внаслідок обстрілу міста з боку окупантів реактивною системою залпового вогню "Смерч", - пише пресслужба.

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Донецька область Російська Федерація
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