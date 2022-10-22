Обстрел Донецкой области: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским
За прошедшие сутки, 21 октября, российские военные нанесли 22 удара по мирному населению Донецкой области. Более 30 жилых домов были разрушены или повреждены.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.
"Под огнем оккупантов находились 13 населенных пунктов - города Авдеевка, Торецк, Красногоровка, Украинский, Бахмут, Константиновка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Северное, село Карловка, Архангельское, Ивановское, Парасковеевка", - пишет пресс-служба.
Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
В результате обстрелов были разрушены и повреждены 45 гражданских объектов, среди которых 30 жилых домов, хозяйственных сооружений, гаражей, автомобилей.
"Наибольшие обстрелы снова потерпел Бахмут. Оккупанты открывали огонь по городу 4 раза. В результате попадания вражеских снарядов были повреждены многоэтажные и частные дома. Есть погибшие и раненые", - добавляет пресс-служба.
Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Также травмы гражданские получили в Красногоровке и селе Парасковеевка.
"В Константиновке есть пострадавшие в результате обстрела города со стороны оккупантов реактивной системой залпового огня "Смерч", - пишет пресс-служба.
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