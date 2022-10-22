ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Донецкой области: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским

Новина українською →
Суббота 22 октября 2022 11:15
Обстрел Донецкой области: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 21 октября, российские военные нанесли 22 удара по мирному населению Донецкой области. Более 30 жилых домов были разрушены или повреждены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

"Под огнем оккупантов находились 13 населенных пунктов - города Авдеевка, Торецк, Красногоровка, Украинский, Бахмут, Константиновка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Северное, село Карловка, Архангельское, Ивановское, Парасковеевка", - пишет пресс-служба.

Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

В результате обстрелов были разрушены и повреждены 45 гражданских объектов, среди которых 30 жилых домов, хозяйственных сооружений, гаражей, автомобилей.

"Наибольшие обстрелы снова потерпел Бахмут. Оккупанты открывали огонь по городу 4 раза. В результате попадания вражеских снарядов были повреждены многоэтажные и частные дома. Есть погибшие и раненые", - добавляет пресс-служба.

Фото: за минувшие сутки россияне нанесли более 20 ударов по гражданским в Донецкой области (t.me/UA_National_Police)

Также травмы гражданские получили в Красногоровке и селе Парасковеевка.

"В Константиновке есть пострадавшие в результате обстрела города со стороны оккупантов реактивной системой залпового огня "Смерч", - пишет пресс-служба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Российская Федерация
NEWS
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции