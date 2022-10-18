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Обстріл Донецької області: за добу загинуло 6 людей, ще 8 поранено

Фото: окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу окупанти вбили шістьох цивільних, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 17 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 2 у селі Костянтинівка, 1 в Орлівці. Ще 8 людей за вчора отримали поранення", - повідомив він.

Крім того, Кириленко розповів, що правоохоронці виявили тіла 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Лимані та 1 у Діброві.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 1034 мирних жителів, ще 2423 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки було пошкоджено лінію електропередач.

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Донецька область