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Росіяни з "Градів" обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

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Дніпропетровська область, Вівторок 18 жовтня 2022 08:17
Росіяни з "Градів" обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП Фото: росіяни з "Градів" обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вночі 18 жовтня обстряляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки було пошкоджено лінію електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Росіяни били по Нікопольському району "Градами", а також важкою артилерією - по Мирівській і Покровській громадах. Попередньо, постраждалих немає.

"Пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку - понівечена вишка. Аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів", - написав Резніченко.

Він також повідомив, що опівночі бійці з повітряного командування "Схід" знищили один ворожий дрон-камікадзе Shahed -136.

Голова ОВА наголосив, що зараз триває нова атака на область. Він попросив мешканців залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вчора у Зеленодольській громаді Дніпропетровської області трактор підірвався на ворожому боєприпасі.

16 жовтня окупанти обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі із РСЗВ.

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Дніпропетровська область Нікополь
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