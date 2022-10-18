Росіяни з "Градів" обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка .

Росіяни били по Нікопольському району "Градами", а також важкою артилерією - по Мирівській і Покровській громадах. Попередньо, постраждалих немає.

"Пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку - понівечена вишка. Аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів", - написав Резніченко.

Він також повідомив, що опівночі бійці з повітряного командування "Схід" знищили один ворожий дрон-камікадзе Shahed -136.

Голова ОВА наголосив, що зараз триває нова атака на область. Він попросив мешканців залишатися в укриттях.