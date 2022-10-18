Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли 6 человек, еще 8 ранены

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили шестерых гражданских, еще восемь получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 17 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в селе Константиновка, 1 в Орловке. Еще 8 человек за вчера получили ранения", - сообщил он.
Кроме того, Кириленко рассказал, что правоохранители обнаружили тела 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Лимане и 1 в Диброве.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1034 мирных жителей, еще 2423 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, этой ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки была повреждена линия электропередач.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.