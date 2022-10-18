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Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли 6 человек, еще 8 ранены

Фото: оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили шестерых гражданских, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 17 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в селе Константиновка, 1 в Орловке. Еще 8 человек за вчера получили ранения", - сообщил он.

Кроме того, Кириленко рассказал, что правоохранители обнаружили тела 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Лимане и 1 в Диброве.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1034 мирных жителей, еще 2423 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки была повреждена линия электропередач.

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Донецкая область