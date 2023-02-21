Обстріл Донецької області: за добу ворог убив трьох цивільних
Російські війська минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Через атаки ворога в регіоні загинули троє людей, ще п'ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 20 лютого росіяни вбили 3 мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі. Ще 5 людей в області отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинула 1381 людина, ще 3075 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, у неділю, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.
Також днем раніше Донецька область зазнала ударів із РСЗВ. Внаслідок атаки пошкоджено два десятки будинків, також поранено двох людей.
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