Обстрелы Донецкой области: за сутки враг убил троих гражданских
Российские войска за минувшие сутки вновь обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за атак врага в регионе погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 20 февраля россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Иванополье. Еще 5 человек в области получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погиб 1381 человек, еще 3075 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в воскресенье, 19 февраля, российские оккупанты совершили ракетный удар по Дружковке Донецкой области. Под обстрел попали две многоэтажки и автомобили.
Также днем ранее Донецкая область подверглась ударам из РСЗО. Вследствие атаки повреждено два десятка домов, также ранены два человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.