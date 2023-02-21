Обстрелы Донецкой области: за сутки враг убил троих гражданских

Российские войска за минувшие сутки вновь обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за атак врага в регионе погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 20 февраля россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Иванополье. Еще 5 человек в области получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погиб 1381 человек, еще 3075 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.