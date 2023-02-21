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Обстрелы Донецкой области: за сутки враг убил троих гражданских

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Донецкая область, Вторник 21 февраля 2023 08:45
Обстрелы Донецкой области: за сутки враг убил троих гражданских Фото: оккупанты вновь обстреляли Донецкую область, погибли трое гражданских (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки вновь обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за атак врага в регионе погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 20 февраля россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Иванополье. Еще 5 человек в области получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погиб 1381 человек, еще 3075 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в воскресенье, 19 февраля, российские оккупанты совершили ракетный удар по Дружковке Донецкой области. Под обстрел попали две многоэтажки и автомобили.

Также днем ранее Донецкая область подверглась ударам из РСЗО. Вследствие атаки повреждено два десятка домов, также ранены два человека.

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