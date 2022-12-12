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Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили цивільного, ще трьох поранили

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Донецької області, Понеділок 12 грудня 2022 08:33
Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили цивільного, ще трьох поранили Фото: на Донеччині за добу окупанти вбили цивільного, ще трьох поранили (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби в черговий раз обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Великій Новосілку. Ще 3 особи в області отримали поранення", - розповів він.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинуло 1252 цивільних, ще 2720 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни намагаються прорвати оборону українських захисників на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також активно обстрілюють населені пункти України з РСЗВ.

Також повідомлялося, щоукраїнські десантники розтрощили диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів у районі Бахмута Донецької області.

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