Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили цивільного, ще трьох поранили

Фото: на Донеччині за добу окупанти вбили цивільного, ще трьох поранили (Getty Images)

Російські війська минулої доби в черговий раз обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.