Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі та активно атакують з РСЗВ, - Генштаб

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також активно обстрілюють населені пункти України з РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Протягом доби росіяни завдали п'ять авіаційних ударів та здійснили більше 40 обстрілів з РСЗВ. Також зберігається загроза завдання ударів з використанням ракет і ударних дронів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.

суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

окупанти обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники завдали вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка у Харківській області.

загарбники завдали вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка у Харківській області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни продовжують здійснювати спроби прориву оборони українських військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони 26 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки.

росіяни продовжують здійснювати спроби прориву оборони українських військ. Вогневого впливу з танків та артилерії зазнали райони 26 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Васюківка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Авдіївка, Опитне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Кліщіївки. На Новопавлівському напрямку окупанти обороняються та обстрілюють позиції українських бійців з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

окупанти обороняються та обстрілюють позиції українських бійців з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку від ворожих обстрілів постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні у Запорізькій області.

від ворожих обстрілів постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні у Запорізькій області. На Херсонському напрямку противник обстріляв, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку, Дніпровське та Херсон.

Українська авіація протягом 11 грудня завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів росіян.