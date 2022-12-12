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Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили гражданского, еще троих ранили

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Донецкой области, Понедельник 12 декабря 2022 08:33
Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили гражданского, еще троих ранили Фото: в Донецкой области за сутки оккупанты убили гражданского, еще троих ранили (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие атак погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 11 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Великой Новоселке. Еще 3 человека в области получили ранения", - рассказал он.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1252 гражданских, еще 2720 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, согласно данным Генштаба, россияне пытаются прорвать оборону украинских защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также активно обстреливают населенные пункты Украины из РСЗО.

Также сообщалось, что украинские десантники разбили диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

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