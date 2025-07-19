Обстріл Дніпропетровської області 14 липня: стало відомо про першу жертву удару

Обстріл України 14 липня

Так, у ніч з 13 на 14 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні з використанням ракет і дронів.

Було запущено чотири ракети С-300/400 та 136 ударних БпЛА, з яких до 90 - це "Шахеди". Оборонці неба знищили 61 бойовий дрон, ще 47 імітаторів нейтралізовано засобами радіоелектронної боротьби.

Так, окупанти обстріляли місто Самар Дніпропетровської області. Спершу повідомлялось, що внаслідок атаки дронів на Дніпропетровську області в ніч на 14 липня є влучання у двох районах. Спалахнули пожежі та постраждали троє людей, серед них – дві 13-річні дівчинки.

Також від обстрілу зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені.

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