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Обстрел Днепропетровской области 14 июля: стало известно о первой жертве удара

Фото: стало известно о первой жертве удара по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В больнице умер мужчина, который пострадал от обстрела Днепровского района Днепропетровской области 14 июля. Это первая жертва того вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В больнице умер 51-летний мужчина, пострадавший во время атаки на Днепровский район 14 июля", - отметил Лысак.

По его словам, все это время врачи пытались спасти его. Но полученные травмы были слишком тяжелые.

 

Обстрел Украины 14 июля

Так, в ночь с 13 на 14 июля Россия нанесла комбинированный удар по Украине с использованием ракет и дронов.

Было запущено четыре ракеты С-300/400 и 136 ударных БпЛА, из которых до 90 - это "Шахеды". Защитники неба уничтожили 61 боевой дрон, еще 47 имитаторов нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Так, оккупанты обстреляли город Самар Днепропетровской области. Сначала сообщалось, что в результате атаки дронов на Днепропетровскую области в ночь на 14 июля есть попадания в двух районах. Вспыхнули пожары и пострадали три человека, среди них - две 13-летние девочки.

Также от обстрела загорелись 3 дома, 2 гаража, 4 хозяйственные постройки и лес. Уничтожены 7 авто, еще 4 - повреждены.

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Вторжение России в УкраинуДнепропетровская область