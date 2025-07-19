Обстрел Днепропетровской области 14 июля: стало известно о первой жертве удара

Обстрел Украины 14 июля

Так, в ночь с 13 на 14 июля Россия нанесла комбинированный удар по Украине с использованием ракет и дронов.

Было запущено четыре ракеты С-300/400 и 136 ударных БпЛА, из которых до 90 - это "Шахеды". Защитники неба уничтожили 61 боевой дрон, еще 47 имитаторов нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Так, оккупанты обстреляли город Самар Днепропетровской области. Сначала сообщалось, что в результате атаки дронов на Днепропетровскую области в ночь на 14 июля есть попадания в двух районах. Вспыхнули пожары и пострадали три человека, среди них - две 13-летние девочки.

Также от обстрела загорелись 3 дома, 2 гаража, 4 хозяйственные постройки и лес. Уничтожены 7 авто, еще 4 - повреждены.

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