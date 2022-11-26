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Обстріл в Дніпрі спровокував пожежу: з-під завалів дістали жінку

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Дніпро, Субота 26 листопада 2022 13:05
Обстріл в Дніпрі спровокував пожежу: з-під завалів дістали жінку Фото: через обстріл у Дніпрі постраждала жінка, в місті спалахнула пожежа (gorod.dp.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, сім будинків частково зруйновано. Відомо про постраждалу жінку, її дістали з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вибухи у Дніпрі. На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі пролунав вибух, після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу, а мер повідомив про "приліт".

Хронологію сьогоднішніх подій у Дніпрі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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