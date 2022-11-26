Обстрел в Днепре спровоцировал пожар: из-под завалов достали женщину

В Днепре в результате обстрела вспыхнул пожар, семь домов частично разрушены. Известно о пострадавшей женщине, ее достали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Взрывы в Днепре. Сейчас известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу", - написал он.

Напомним, сегодня в Днепре раздался взрыв, после чего в городе и области объявили воздушную тревогу, а мэр сообщил о "прилете".

Хронологию сегодняшних событий в Днепре - читайте в материале РБК-Украина.

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