Обстріл Дніпра: в ОВА показали фото наслідків удару росіян

"Досягнення" росіян у Дніпрі цього вечора. У житловому секторі обласного центру пошкоджено 10 приватних будинків, кілька автомобілів", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За словами Лисака, внаслідок ворожої вечірньої атаки постраждали чоловіки 41 та 49 років, а також жінки – 20 та 60 років. Усіх постраждалих госпіталізовано, де їм надається допомога.

Удар росіян по Дніпру ввечері 25 лютого

Раніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила по Дніпру ракети типу Х-59 та "Шахеди".

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони ППК "Схід" знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро.