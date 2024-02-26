UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Дніпра: в ОВА показали фото наслідків удару росіян

Фото: в ОВА показали фото наслідків удару росіян по Дніпру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора ввечері, 25 лютого, завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири особи, також пошкоджено близько десятка будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Досягнення" росіян у Дніпрі цього вечора. У житловому секторі обласного центру пошкоджено 10 приватних будинків, кілька автомобілів", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За словами Лисака, внаслідок ворожої вечірньої атаки постраждали чоловіки 41 та 49 років, а також жінки – 20 та 60 років. Усіх постраждалих госпіталізовано, де їм надається допомога.

Удар росіян по Дніпру ввечері 25 лютого

Раніше повітряні сили попереджали, що РФ запустила по Дніпру ракети типу Х-59 та "Шахеди".

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони ППК "Схід" знищили три ракети та п'ять дронів-камікадзе, які російські війська запустили на Дніпро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроДніпропетровська областьВторгнення Росії до України