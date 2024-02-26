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Обстрел Днепра: в ОВА показали фото последствий удара россиян

Фото: в ОВА показали фото последствий удара россиян по Днепру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вчера вечером, 25 февраля, нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела ранения получили четыре человека, также повреждено около десятка домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Достижения" россиян в Днепре в этот вечер. В жилом секторе областного центра повреждены 10 частных домов, несколько автомобилей", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

По словам Лысака, в результате вражеской вечерней атаки пострадали мужчины 41 и 49 лет, а также женщины – 20 и 60 лет. Все пострадавшие госпитализированы, где им оказывается помощь.

Удар россиян по Днепру вечером 25 февраля

Ранее воздушные силы предупреждали, что РФ запустила по Днепру ракеты типа Х-59 и "Шахеды".

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших.

Позже стало известно, что подразделения противовоздушной обороны ППК "Восток" уничтожили три ракеты и пять дронов-камикадзе, которые российские войска запустили на Днепр.

 

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