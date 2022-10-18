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Обстрел Днепра: один человек пострадал, повреждены десятки домов

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Вторник 18 октября 2022 20:34
Обстрел Днепра: один человек пострадал, повреждены десятки домов Фото: в результате обстрела Днепра пострадал один человек (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате вражеского обстрела Днепра один человек получил ранения, также повреждения получили более 30 жилых домов.

Об этом заявил руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он сообщил, что две вражеские ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Там произошел масштабный пожар, есть серьезные разрушения.

"В результате обстрела в Днепре один человек получил обломочные ранения, на данный момент 57-летний мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. В городе повреждено более трех десятков жилых домов, зацепило школы, детские сады", - написал Лукашук.

Кроме того, днем без электроэнергии остались некоторые общины Синельниковского, Павлоградского, Новомосковского и отдельных районов Днепра. Общины области еще остаются обесточенными.

Лукашук также сообщил, что в Криворожском районе на российском снаряде взорвался трактор. Техника повреждена, но водитель не пострадал.

Напомним, сегодня утром в Днепре прогремели несколько взрывов.

Так, силы ПВО сбили четыре ракеты в городе. Еще две все-таки ударили по Днепру.

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