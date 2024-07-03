UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Дніпра. Кількість загиблих та поранених зросла

Фото: наслідки обстрілу Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпрі, внаслідок сьогоднішньої атаки, кількість загиблих зросла до 4. Також наразі відомо про 34 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

За словами Лисака, станом на 12:05 відомо про: 

  • 4 загиблих; 
  • 27 постраждалих, серед яких 11 госпіталізовані. Наразі двоє людей перебувають у важкому стані.  
 

Фото: наслідки обстрілу Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Як пише міський голова Дніпра Борис Філатов, завтра, 4 липня, у місті оголошено траур. 

Фото: в Дніпрі 4 липня оголошено траур (t.me/borys_filatovv)

Кількість поранених знову зросла 

Як розповів Лисак, станом на зараз відомо про 34 постраждалих у Дніпрі. Третина з них перебуває у лікарні. 

Здебільшого постраждалі отримали осколкові поранення, різані рани, забої та переломи. 

Обстріл Дніпра 3 липня 

Зранку 3 липня Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про рух дронів у напрямку Дніпра. Зокрема була інформація й щодо ракет. Близько о 09:30 у місті пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ заявили про пошкодження торгового центру. Зокрема біля одного з медзакладів спалахнула пожежа. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні