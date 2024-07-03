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Обстріл Дніпра. Кількість загиблих та поранених зросла

Середа 03 липня 2024 12:29
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Обстріл Дніпра. Кількість загиблих та поранених зросла Фото: наслідки обстрілу Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпрі, внаслідок сьогоднішньої атаки, кількість загиблих зросла до 4. Також наразі відомо про 34 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

За словами Лисака, станом на 12:05 відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 27 постраждалих, серед яких 11 госпіталізовані. Наразі двоє людей перебувають у важкому стані.

Фото: наслідки обстрілу Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Як пише міський голова Дніпра Борис Філатов, завтра, 4 липня, у місті оголошено траур.

Обстріл Дніпра. Кількість загиблих та поранених зросла

Фото: в Дніпрі 4 липня оголошено траур (t.me/borys_filatovv)

Кількість поранених знову зросла

Як розповів Лисак, станом на зараз відомо про 34 постраждалих у Дніпрі. Третина з них перебуває у лікарні.

Здебільшого постраждалі отримали осколкові поранення, різані рани, забої та переломи.

Обстріл Дніпра 3 липня

Зранку 3 липня Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про рух дронів у напрямку Дніпра. Зокрема була інформація й щодо ракет. Близько о 09:30 у місті пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ заявили про пошкодження торгового центру. Зокрема біля одного з медзакладів спалахнула пожежа.

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