Обстрел Днепра. Количество погибших и раненых возросло
В Днепре, в результате сегодняшней атаки, количество погибших возросло до 4. Также пока известно о 27 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
По словам Лисака, по состоянию на 12.05 известно о:
- 4 погибших;
- 27 пострадавших, среди которых 11 госпитализированы. В настоящее время два человека находятся в тяжелом состоянии.
Фото: последствия обстрела Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Как пишет городской голова Днепра Борис Филатов, завтра, 4 июля, в городе объявлен траур.
Фото: в Днепре 4 июля объявлен траур (t.me/borys_filatovv)
Количество раненых снова возросло
Как рассказал Лысак, по состоянию на сейчас известно о 34 пострадавших в Днепре. Треть из них находится в больнице.
В основном пострадавшие получили осколочные ранения, резаные раны, ушибы и переломы.
Обстрел Днепра 3 июля
Утром 3 июля Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о движении дронов в направлении Днепра. В частности, была информация и о ракетах. Около 09:30 в городе раздались взрывы. Местные СМИ заявили о повреждении торгового центра. В частности, около одного из медучреждений вспыхнул пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.