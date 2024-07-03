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Обстрел Днепра. Количество погибших и раненых возросло

Среда 03 июля 2024 12:29
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Обстрел Днепра. Количество погибших и раненых возросло Фото: последствия обстрела Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре, в результате сегодняшней атаки, количество погибших возросло до 4. Также пока известно о 27 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

По словам Лисака, по состоянию на 12.05 известно о:

  • 4 погибших;
  • 27 пострадавших, среди которых 11 госпитализированы. В настоящее время два человека находятся в тяжелом состоянии.

Фото: последствия обстрела Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Как пишет городской голова Днепра Борис Филатов, завтра, 4 июля, в городе объявлен траур.

Обстрел Днепра. Количество погибших и раненых возросло

Фото: в Днепре 4 июля объявлен траур (t.me/borys_filatovv)

Количество раненых снова возросло

Как рассказал Лысак, по состоянию на сейчас известно о 34 пострадавших в Днепре. Треть из них находится в больнице.

В основном пострадавшие получили осколочные ранения, резаные раны, ушибы и переломы.

Обстрел Днепра 3 июля

Утром 3 июля Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о движении дронов в направлении Днепра. В частности, была информация и о ракетах. Около 09:30 в городе раздались взрывы. Местные СМИ заявили о повреждении торгового центра. В частности, около одного из медучреждений вспыхнул пожар.

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