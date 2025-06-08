Обстріл Дніпра: енергетики працюють над поверненням світла у домівки жителів

За словами мера, до знеструмлених через атаку будинків "потроху повертається світло".

"Енергетики роблять все можливе, аби прискорити процес. Утім, поки триває відновлення, підзарядити телефони та гаджети можна у "пунктах незламності". Місто розгорнуло їх у 126-му ліцеї та 112-й гімназії", - зазначив Філатов.

Міський голова додав, що ситуацію з постачанням води на житломасивах уже нормалізовано.

Комунальники прибрали з вулиць 230 тонн скла, поламаного гілля й уламків.