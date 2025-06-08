Обстрел Днепра: энергетики работают над возвращением света в дома жителей

Ремонтные бригады восстанавливают электросети города Днепр после ночного обстрела российских террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.
По словам мэра, в обесточенные из-за атаки дома "понемногу возвращается свет".
"Энергетики делают все возможное, чтобы ускорить процесс. Впрочем, пока идет восстановление, подзарядить телефоны и гаджеты можно в "пунктах несокрушимости". Город развернул их в 126-м лицее и 112-й гимназии", - отметил Филатов.
Городской председатель добавил, что ситуация с поставками воды на жилмассивах уже нормализовалась.
Коммунальщики убрали с улиц 230 тонн стекла, поломанных веток и обломков.
В ночь на 7 июня российские террористы обстреляли дронами и ракетами Днепр и Павлоград.
Силы ПВО сбили шесть ракет противника и около 30 "Шахедов". В городах повреждены жилые дома, гаражи и автомобили.
Добавим, что вечером в субботу, захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Межевской общине в Днепропетровской области и повредили детский сад.
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