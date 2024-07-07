Обстріл Чорноморська 4 липня: у лікарні померла одна із постраждалих

У лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Чорноморська Одеської області 4 липня. Кількість жертв зросла до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Чорноморська Василя Гуляєва.

За його словами, вчора у лікарні померла ще одна жінка.

"4 липня ворог наніс ракетний удар по цивільній припортовій інфраструктурі. Внаслідок ракетної атаки молода жінка загинула на місці, ще семеро людей було поранено", - розповів він.

Обстріл Одеської області

4 липня Росія запустила балістичну ракету по Одеській області. Одна людина загинула, ще семеро людей було поранено.

Раніше цього ж дня повідомлялося і про вибухи в Одесі. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.

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