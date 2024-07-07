Обстрел Черноморска 4 июля: в больнице умерла одна из пострадавших
В больнице скончалась женщина, пострадавшая во время обстрела Черноморска Одесской области 4 июля. Число жертв возросло до двух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Черноморска Василия Гуляева.
"4 июля враг нанес ракетный удар по гражданской припортовой инфраструктуре. В результате ракетной атаки молодая женщина погибла на месте, еще семь человек были ранены", - рассказал он.
По его словам, вчера в больнице скончалась еще одна женщина.
Обстрел Одесской области
4 июля Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области. Один человек погиб, еще семь человек были ранены.
Ранее в этот же день сообщалось и о взрывах в Одессе. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики.
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