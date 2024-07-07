Обстрел Черноморска 4 июля: в больнице умерла одна из пострадавших

В больнице скончалась женщина, пострадавшая во время обстрела Черноморска Одесской области 4 июля. Число жертв возросло до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Черноморска Василия Гуляева.

"4 июля враг нанес ракетный удар по гражданской припортовой инфраструктуре. В результате ракетной атаки молодая женщина погибла на месте, еще семь человек были ранены", - рассказал он. По его словам, вчера в больнице скончалась еще одна женщина.