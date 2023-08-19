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Обстріл Чернігова: кількість жертв зросла до 7, поранену дитину терміново везуть в Київ

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Субота 19 серпня 2023 14:33
Обстріл Чернігова: кількість жертв зросла до 7, поранену дитину терміново везуть в Київ Фото: обстріл Чернігова (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару Росії по центру Чернігова стрімко зросла.Також стало відомо про ще одну загиблу людину.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до 7", - пише Клименко.

Голова МВС додав, що станом на зараз відомо про 90 постраждалих людей, серед яких:

  • 10 правоохоронців;
  • 12 дітей;
  • 25 людей були госпіталізовані.

"12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані", - додав голова МВС.

Внаслідок обстрілу на даху одного з будинків розгорілась пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Наразі на місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.

Ракетний удар по Чернігову

Зранку ворог вдався до чергового терористичного акту - завдав удару, ймовірно, балістичною ракетою по центру Чернігова. Через деякий час після обстрілу виконуючий обов'язки мера Олександр Ломак заявив, що серед цивільних є постраждалі та загиблі.

Також на удар відреагував й президент Володимир Зеленський. Як відзначив лідер країни, сьогоднішній обстріл є однією з причин, чому Україна об'єднує світ проти терористичної Російської Федерації.

Усі відомі на даний момент подробиці удару можна прочитати за посиланням.

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