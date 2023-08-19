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Обстрел Чернигова: количество жертв возросло до 7, раненого ребенка срочно везут в Киев

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Суббота 19 августа 2023 14:33
Обстрел Чернигова: количество жертв возросло до 7, раненого ребенка срочно везут в Киев Фото: обстрел Чернигова (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергей Пышкин

Число пострадавших в результате утреннего ракетного удара России по центру Чернигова стремительно возросло. Также стало известно о еще одном погибшем человеке.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Неопознанная женщина. Количество погибших возросло до 7", - пишет Клименко.

Глава МВД добавил, что по состоянию на сейчас известно о 90 пострадавших людях, среди которых:

  • 10 правоохранителей;
  • 12 детей;
  • 25 человек были госпитализированы.

"12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии", - добавил глава МВД.

В результате обстрела на крыше одного из домов разгорелся пожар. Спасатели оперативно потушили огонь.

Сейчас на месте работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории.

Ракетный удар по Чернигову

Утром враг прибег к очередному террористическому акту - нанес удар, вероятно, баллистической ракетой по центру Чернигова. Через некоторое время после обстрела исполняющий обязанности мэра Александр Ломак заявил, что среди гражданских есть пострадавшие и погибшие.

Также на удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Как отметил лидер страны, сегодняшний обстрел является одной из причин, почему Украина объединяет мир против террористической Российской Федерации.

Все известные на данный момент подробности удара можно прочитать по ссылке.

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