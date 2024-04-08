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Обстріл Білопілля: зросла кількість поранених, пошкоджено міську раду

Фото: Росія атакувала Білопілля 8 квітня (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень понеділка, 8 квітня, завдала авіаудару по центру міста Білопілля, що у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

За даними відомства, внаслідок авіаудару загинула 1 людина, поранено 3 жителі громади. Раніше повідомлялось про двох поранених, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

Окрім цього в результаті удару руйнувань зазнала міська рада Білопілля, заклади торгівлі та було знищено автомобілі.

Обстріл Білопілля та Сум

Російські окупанти сьогодні вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура. Пізніше стало відомо і про російську атаку по Білопіллю.

Пізніше в Сумській ОВА та Сумській обласній прокуратурі повідомили про жертву і п'ятьох поранених унаслідок обстрілу населених пунктів.

Також на російський удар відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україні потрібно більше можливостей, щоб бити по Росії у відповідь на її обстріл центру Білопілля в Сумській області.

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