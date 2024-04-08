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Обстрел Белополья: возросло количество раненых, поврежден городской совет

Фото: Россия атаковала Белополье 8 апреля (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем понедельника, 8 апреля, нанесла авиаудара по центру города Белополье в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

По данным ведомства, в результате авиаудара погиб 1 человек, ранены 3 жителя общины. Ранее сообщалось о двух раненых, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Кроме этого в результате удара разрушения получил городской совет Белополья, заведения торговли и были уничтожены автомобили.

Обстрел Белополье и Сум

Российские оккупанты сегодня ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. Позже стало известно и о российской атаке по Белополью.

Позже в Сумской ОВА и Сумской областной прокуратуре сообщили о жертве и пятерых раненых в результате обстрела населенных пунктов.

Также на российский удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украине нужно больше возможностей, чтобы бить по России в ответ на обстрел центра Белополья в Сумской области.

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