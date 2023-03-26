Обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі: стало відомо про ще одну жертву

"Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н.", - поінформували в обладміністрації.

За інформацією ОВА, на яку посилається видання у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.

Обстріл Запоріжжя

У Запоріжжі 22 березня чули звуки вибухів, там було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакує місто і б'є по житлових будинках та острові Хортиця. Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку.

Незабаром у Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Кількість постраждалих постійно зростала. Незабаром стало відомо про смерть одного із постраждалих. За підсумками рятувальної операції, яку було завершено цього ж дня, 22 березня, в результаті російського удару постраждали 34 особи, 29 госпіталізовано, з них 3 дітей. Одна людина померла в лікарні.