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Обстріл аеродрому "Канатове". Суд заарештував ексрозвідника Червінського

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Вівторок 25 квітня 2023 20:05
Обстріл аеродрому "Канатове". Суд заарештував ексрозвідника Червінського Фото: суд заарештував ексрозвідника Червінського, який може бути причетний до обстрілу аеродрому (ssu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Суд обрав запобіжний захід колишньому в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій Роману Червінському у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За інформацією видання, Червінського заарештують на два місяці без права на внесення застави.

Судове засідання відбувалося у закритому режимі. Захист колишнього командира вважає, що його затримали та заарештували незаконно. Адвокати хочуть подавати апеляцію.

Нагадаємо, 21 квітня СБУ оголосила колишньому командиру Червінському про підозру, оскільки його самовільні дії виявилися невдалими і могли призвести до обстрілу українського аеродрому під Кропивницьким у 2022 році.

Учора, 24 квітня, джерело повідомило РБК-Україна, що СБУ затримала Червінського.

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