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Обстрел аэродрома "Канатово". Суд арестовал экс-разведчика Червинского

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Вторник 25 апреля 2023 20:05
Обстрел аэродрома "Канатово". Суд арестовал экс-разведчика Червинского Фото: суд арестовал экс-разведчика Червинского, который может быть причастен к обстрелу аэродрома (ssu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал меру пресечения бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Роману Червинскому в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По информации издания, Червинского арестуют на два месяца без права на внесение залога.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Защита бывшего командира считает, что его задержали и арестовали незаконно. Адвокаты хотят подавать апелляцию.

Напомним, 21 апреля СБУ объявила бывшему командиру Червинскому о подозрении, поскольку его самовольные действия оказались неудачными и могли привести к обстрелу украинского аэродрома под Кропивницким в 2022 году.

Вчера, 24 апреля, источник сообщил РБК-Украина, что СБУ задержала Червинского.

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