В обстріляному окупантами Успенському соборі Харкова ховалися люди. Всі вціліли

Російські окупанти завдали удару по Успенському собору в Харкові. В цей час в будівлі святині ховалися люди. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Антона Геращенка .

В результаті попадання снаряда в храмі були пошкоджені ікони та інше церковне начиння, розбиті вікна.

У прес-службі ДСНС Харківської області повідомлень про постраждалих після обстрілу храму немає.

Черговий обстріл центру міста військами РФ стався ввечері 2 березня. Вибухи гриміли в районі біля приладобудівного заводу ім. Шевченка, ще один снаряд влучив по Успенському собору.

Свято-Успенський собор - будівля найдавнішого православного храму Харкова - був заснований в середині XVII століття, а сучасна будівля побудована в 1771-1777 роках. Храм належить до УПЦ МП.

Успенський собор пережив більшовиків і Другу світову війну, коли всі споруди навколо були зруйновані, але собор уцілів. Зараз його бомблять російські війська.

У Харкові обстріляно Успенський собор (фото: t.me/dsszzi_official)