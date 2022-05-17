Ракетный удар нанесли по объекту военной инфраструктуры, - глава Львовской ОВА

Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района Львовской области, почти на границе с Польшей. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он также заявил, что больше подробностей о случившемся появится утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА.

Напомним, что во Львове и области прогремела серия взрывов. Сработала система ПВО Вооруженных сил Украины. Также мер Новояворовска Владимир Мацелюх сообщал о ракетном ударе по территории общины.

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