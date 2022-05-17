Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /srv/www/2021.rbc.ua/application/rbc/view/desktop/layouts/amp.phtml on line 24
RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар нанесли по об'єкту військової інфраструктури, - голова Львівської ОВА

Російська ракета (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Знову обстріляно об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району Львівської області, майже на кордоні з Польщею. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він також заявив, що більше подробиць про те, що трапилося з'явиться вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА.

Нагадаємо, що у Львові та області прогриміла серія вибухів. Спрацювала система ППО Збройних сил України. Також мер Новояворівська Володимир Мацелюх повідомляв про ракетний удар по території громади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівракетный ударВійська РФВторгнення Росії до України