Обстрелы жилого квартала Николаева: россияне использовали кассетные снаряды, - мэр

Сегодня, 16 июня, ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Жилые дома пострадали от кассетных снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
"Повреждены 5 частных домов и 1 трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал", - рассказал мэр.
По его словам, коммунальщики уже зафиксировали все повреждения и помогли людям заклеить выбитые окна.
Напомним, ранее стало известно, что 15 июня российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. В результате ударов по многоэтажке пострадали пять человек.
Также мы писали, что, по словам Сенкевича, возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока опасно.
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