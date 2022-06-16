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Обстрелы жилого квартала Николаева: россияне использовали кассетные снаряды, - мэр

Фото: Александр Сенкевич, мэр Николаева (mkrada.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 16 июня, ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Жилые дома пострадали от кассетных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Повреждены 5 частных домов и 1 трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал", - рассказал мэр.

По его словам, коммунальщики уже зафиксировали все повреждения и помогли людям заклеить выбитые окна.

Обстрелы Николаева кассетными снарядами (t.me/senkevichonline)

Напомним, ранее стало известно, что 15 июня российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. В результате ударов по многоэтажке пострадали пять человек.

Также мы писали, что, по словам Сенкевича, возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока опасно.

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