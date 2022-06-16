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Обстріли житлового кварталу Миколаєва: росіяни використали касетні снаряди, - мер

Фото: Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва (mkrada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 16 червня, вночі росіяни вкотре обстріляли Миколаїв. Житлові будинки постраждали від касетних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах та перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав", - розповів мер.

За його словами, комунальники вже зафіксували усі пошкодження та допомогли людям заклеїти вибиті вікна.

Обстріли Миколаєва касетними снарядами (t.me/senkevichonline)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 червня російські війська вкотре обстріляли Миколаїв. Внаслідок ударів по багатоповерхівці постраждали п'ятеро людей.

Також ми писали, що, за словами Сєнкевича, повертатися до Миколаєва через ворожі обстріли поки що небезпечно.

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МиколаївАлександр СенкевичВійська РФВійна Росії проти України