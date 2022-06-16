Обстріли житлового кварталу Миколаєва: росіяни використали касетні снаряди, - мер

Сьогодні, 16 червня, вночі росіяни вкотре обстріляли Миколаїв. Житлові будинки постраждали від касетних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича .

За його словами, комунальники вже зафіксували усі пошкодження та допомогли людям заклеїти вибиті вікна.

"Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах та перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав", - розповів мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 червня російські війська вкотре обстріляли Миколаїв. Внаслідок ударів по багатоповерхівці постраждали п'ятеро людей.

Також ми писали, що, за словами Сєнкевича, повертатися до Миколаєва через ворожі обстріли поки що небезпечно.

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