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Обстрелы Запорожской области: вылилось 6 тонн дизеля, 5 раненых, в том числе ребенок

Фото: обстрелы Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки в Пологовском районе Запорожской области вражеские обстрелы получили три села - Гуляйполе, Верхняя Терса и Доброполье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской области.

"Помимо домов граждан, российские преступники обстреляли территорию тракторной бригады в селе Верхняя Терса, где была расположена местная автозаправочная станция", - говорится в сообщении.

В результате попадания из заправочного бака вылилось более 6 тонн дизельного горючего.

В результате вооруженной атаки за медицинской помощью обратились пятеро жителей села Доброполье Пологовского района, из них - один малолетний ребенок.

Как сообщалось, силы ПВО сегодня, 7 июня утром сбили российскую ракету над Запорожской областью. Это произошло около 07:30.

По состоянию на июнь Запорожская область оккупирована российскими войсками почти на 60%.

При этом по состоянию на понедельник, 6 июня, Запорожское и Северодонецкое направления являются самыми сложными участками для ВСУ на фронте.

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Запорожская область