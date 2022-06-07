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Обстріли Запорізькій області: вилилось 6 тонн дизеля, 5 поранених, в тому числі дитина

Фото: обстріли Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом минулої доби у Пологівському районі Запорізької області ворожих обстрілів зазнали три села - Гуляйполе, Верхня Терса та Добропілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької області.

"Окрім помешкань громадян, російські злочинці обстріляли територію тракторної бригади у селі Верхня Терса, де була розташована місцева автозаправна станція", - йдеться в повідомленні.

В результаті влучення із заправного баку вилилося понад 6 тонн дизельного пального.

Внаслідок збройної атаки за медичною допомогою звернулися п’ятеро мешканців села Добропілля Пологівського району, з них - одна малолітня дитина.

Як повідомлялося, сили ППО сьогодні, 7 червня, вранці збили російську ракету над Запорізькою областю. Це сталося близько 7:30.

На червень Запорізька область окупована російськими військами майже на 60%.

При цьому станом на понеділок, 6 червня, Запорізьке та Сєверодонецьке напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті.

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Запорожская область