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Обстрелы Сумской области: в ОВА показали фото последствий

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Сумская область, Среда 10 августа 2022 19:30
Обстрелы Сумской области: в ОВА показали фото последствий Фото: в Сумской ОВА показали последствия обстрелов области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

В среду, 10 августа, российские оккупанты обстреляли Хотинскую громаду Сумской области. Появились фото последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, всего на территории громады было зафиксировано 20 "прилетов" из ствольной артиллерии. В результате атаки повреждены четыре жилых дома, хозяйственное сооружение, летнюю кухню и автомобиль.

Живицкий добавил, что жертв в результате происшествия нет. Сейчас продолжаются ремонтные работы по возобновлению газоснабжения после обстрелов.

Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, сегодня днем стало известно, что российские оккупанты обстреляли Хотинскую общину из артиллерии. В результате атаки был поврежден газопровод.

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