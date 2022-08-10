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Обстріли Сумської області: в ОВА показали фото наслідків

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Сумська область, Середа 10 серпня 2022 19:30
Обстріли Сумської області: в ОВА показали фото наслідків Фото: у Сумській ОВА показали наслідки обстрілів області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

У середу, 10 серпня, російські окупанти обстріляли Хотинську громаду Сумської області. З'явилися фото наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, всього на території громади було зафіксовано 20 "прильотів" зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено чотири житлові будинки, господарську споруду, літню кухню та автомобіль.

Живицький додав, що жертв в результаті події немає. Наразі тривають ремонтні роботи з відновлення газопостачання після обстрілів.

Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що російські окупанти обстріляли Хотинську громаду з артилерії. В результаті атаки був пошкоджений газопровід.

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