Обстріли Сумської області: в ОВА показали фото наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

За його словами, всього на території громади було зафіксовано 20 "прильотів" зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено чотири житлові будинки, господарську споруду, літню кухню та автомобіль.

Живицький додав, що жертв в результаті події немає. Наразі тривають ремонтні роботи з відновлення газопостачання після обстрілів.

Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)