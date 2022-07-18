Украина осуждает использование Россией пленных в своих политических целях
Украина осуждает неправомерное обращение России с украинскими военнопленными, в частности использование их в своих политических целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.
Так, министерство требует от РФ неукоснительно соблюдать положения международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в отношении военных ВСУ, которые попали в плен.
Также отмечается, что все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях в составе ВСУ, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года.
Такие лица являются военными ВСУ на которых, в соответствии с положениями Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительного протокола к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус наделяет таких людей правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.
В свою очередь Украина неукоснительно придерживается своих обязательств по международному гуманитарному праву. Наше государство придерживается гуманного обращения с военнопленными и обеспечивает все гарантированные им международным правом права и гарантии в полном объеме.
"Требуем от российской стороны гуманного обращения в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны государства, держащего в плену военнопленных, запрещаются", - добавляют в МИД.
Напомним, полиция разоблачила 17 преступников из так называемой "Донецкой народной республики", которые издевались над пленными украинцами.
Кроме того, недавно стало известно, что умер британский волонтер Пол Ури, которого боевики захватили в плен еще в апреле на территории Запорожской области. МИД Британии заявило, что Россия должна нести полную ответственность за это.
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