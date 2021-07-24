Обстрелы и пролет беспилотника: на Донбассе за день 7 нарушений "тишины"

Сообщается, что в районе Новоалександровки и Золотого-4 противник применил противотанковые ракетные комплексы. А вблизи Водяного (в районе Донецка) - минометы 120-го калибра.

Также в районе Пивденного и Широкино боевики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А возле Авдеевки - из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. На обстрелы украинские защитники открывали огонь.

"Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.