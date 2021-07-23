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На Донбассе при обстреле Марьинки пострадал мирный житель

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Марьинка, Пятница 23 июля 2021 16:16
На Донбассе при обстреле Марьинки пострадал мирный житель Фото: пострадавшего госпитализировали в Курахово (Brendan Hoffman/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во время утреннего обстрела Марьинки (Донецкая область) пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сообщается, что мужчина получил ранения утром во дворе своего дома. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.

Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями различных частей тела.

"По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня боевики на Донбассе обстреляли окрестности населенного пункта Опытное из минометов, в результате повреждены несколько зданий.

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Донбасс обстрел Марьинка
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